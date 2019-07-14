Уорд не уверен, что Ярд готов к бою с Ковалёвым

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд выразил сомнение в том, что британец Энтони Ярд готов ко встрече с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. По мнению американца, проблема Ярда в том, что прежде он никогда не бился с соперниками столь высокого уровня.
«Не могу сказать, что бой организован слишком рано для него. Думаю, с точки зрения его физических возможностей и возраста, время выбрано в самый раз. Но проблема в том, что прежде у него никогда не было подобных поединков.
Нельзя от уровню С сразу же перейти на уровень А. Конечно, некоторым это удавалось. В истории были примеры Флойда Мейвезера или Мохаммеда Али, когда он дрался с Сонни Листоном. Но я не знаю, можно ли отнести Ярда к такому же типу бойцов. Я не видел достаточно. Конечно, я могу посмотреть на парня и сказать, есть у него потенциал или нет. Но прежде покажите его в бою с сильным соперником", — приводит слова Уорда BoxingScene.
Встреча Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 24 августа в Челябинске.
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