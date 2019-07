Альварес заменил Настюхина в полуфинале Гран-при ONE Championship

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес, который 2 августа вернётся в клетку промоушена ONE FC снова стал участником Гран-при ONE в лёгком весе, сообщает MMAJunkie. Соперником Альвареса по полуфинальному бою станет бывший чемпион ONE Эдуард Фолаянг.



Ранее путёвку в полуфинал Грн-при легковесов заработал российский боец Тимофей Настюхин, нокаутировав Альвареса в его дебютном поединке на азиатской земле, однако Настюхин получил травму, о характере которой пока не сообщается. По какой-то причине в полуфинале Гран-при не сможет выступить и соперник Настюхина по этой стадии турнира — американец Лоуэн Тайнанес.



Победитель поединка Фолаянга и Альвареса встретится с турецким бойцом Сайгидом Гусейном Арсланалиевым, ранее оформившим выход в финал.