Альварес заменил Настюхина в полуфинале Гран-при ONE Championship
Бывший чемпион UFC Эдди Альварес, который 2 августа вернётся в клетку промоушена ONE FC снова стал участником Гран-при ONE в лёгком весе, сообщает MMAJunkie. Соперником Альвареса по полуфинальному бою станет бывший чемпион ONE Эдуард Фолаянг.
Ранее путёвку в полуфинал Грн-при легковесов заработал российский боец Тимофей Настюхин, нокаутировав Альвареса в его дебютном поединке на азиатской земле, однако Настюхин получил травму, о характере которой пока не сообщается. По какой-то причине в полуфинале Гран-при не сможет выступить и соперник Настюхина по этой стадии турнира — американец Лоуэн Тайнанес.
Победитель поединка Фолаянга и Альвареса встретится с турецким бойцом Сайгидом Гусейном Арсланалиевым, ранее оформившим выход в финал.
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