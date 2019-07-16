Дэна Уайт объяснил, почему не хочет организовывать бой Хабиба с Сен-Пьером

Президент UFC Дэна Уайт пояснил, почему ему неинтересен поединок действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Все любят Сен-Пьера. Он прекрасный человек и все от него в восторге. У меня с ним была договорённость. Я ему организовываю бой с Биспингом и в случае победы он будет защищать титул. Он согласился на это, но не выполнил условие. Так что он не может просто вернуться и выбрать бой за титул. Он воспринимал Биспинга как лёгкого соперника, но ребята следовавшие за ним — настоящие убийцы.

И теперь Жорж хочет подраться с чемпионом в лёгком весе, но мы не будем делать непонятный промежуточный вес, этого не случится. В целом, мы с Хабибом можем поговорить о таком противостоянии, но оно не имеет для меня смысла. У нас есть другие бойцы, претендующие на бой с Хабибом. Вы спрашиваете меня о Тони Фергюсоне, также есть Макгрегор, который жаждет реванша. Так что Сен-Пьер не может просто вернуться и выбрать себе бой, ведь он даже не сдержал слово по защите титула после поединка с Биспингом", — приводит слова Уайта MMA Fighting.