Турман: поставил на свою досрочную победу над Пакьяо в первом раунде

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман поделился мыслями о предстоящем поединке с Мэнни Пакьяо.
«Я поставил деньги на свою победу в первом арунде, поэтому начну атаковать сразу же со стартового гонга. В боксе нет никаких бонусов за досрочную победу, так что я решил себя дополнительно мотивировать. Ставки — это интересно, но я не рекомендовал бы ставить на себя всем бойцам. Но не удивляйтесь, если Мэнни Пакьяо упадёт в самом начале поединка», — приводит слова Кита Турмана BoxingScene.
Встреча Кита Турмана с Мэнни Пакьяо состоится 20 июля. Филиппинец в предыдущей встрече единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке с трудом победил Хосесито Лопеса.
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