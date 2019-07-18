Турман: поставил на свою досрочную победу над Пакьяо в первом раунде

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман поделился мыслями о предстоящем поединке с Мэнни Пакьяо.



«Я поставил деньги на свою победу в первом арунде, поэтому начну атаковать сразу же со стартового гонга. В боксе нет никаких бонусов за досрочную победу, так что я решил себя дополнительно мотивировать. Ставки — это интересно, но я не рекомендовал бы ставить на себя всем бойцам. Но не удивляйтесь, если Мэнни Пакьяо упадёт в самом начале поединка», — приводит слова Кита Турмана BoxingScene.



Встреча Кита Турмана с Мэнни Пакьяо состоится 20 июля. Филиппинец в предыдущей встрече единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке с трудом победил Хосесито Лопеса.

Живая легенда снова попытается стать чемпионом мира. Пакьяо — Турман. LIVE Пакмену — 40, и он вновь готов примерить золотой пояс на талии! Для этого Мэнни нужно побить суперчемпиона.