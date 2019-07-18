Папин встретится с Макабу, бой пройдёт в андеркарде у Ковалёва и Ярда

Российский проспект первого тяжёлого веса Алексей Папин (11-0, 10 КО) проведёт следующий поединок 24 августа в Челябинске, сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса». Соперником Папина станет опытный Илунга Макабу (25-2, 24 КО), владеющий титулом WBC Silver. Боксёры выступят в андеркарде боя Сергей Ковалёв — Энтони Ярд. Победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.
Напомним, Макабу в предыдущем поединке досрочно победил экс-претендента на титул чемпиона мира Дмитрия Кудряшова. Папин в минувшем бою нокаутировал румына Александра Журу.
«Илунга Макабу очень непростой и опасный соперник. Мы все это видели в недавнем бою с Дмитрием Кудряшовым. Но этот поединок очень интересен для меня и, думаю, для зрителей тоже, так как победа в нём максимально приблизит меня к бою за титул чемпиона мира», — сказал Папин.
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