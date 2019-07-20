Секундант получившего отёк мозга Дадашева: не мог убедить его остановить бой

Бадди Макгирт, секундант российского боксёра Максима Дадашева, рассказал о причинах, по которым он принял решение остановить бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса в 11-м раунде.
«Я не мог убедить его остановить бой. Но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Бадди Макгирта FightNews.
По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга. В настоящее время врачи проводят трепанацию.
- 20 июля 2019
-
10:13
-
09:53
-
09:12
-
09:06
-
01:00
-
00:13
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:24
-
22:27
-
22:18
-
21:36
-
20:23
-
19:23
-
18:25
-
17:55
-
16:12
-
15:52
-
14:13
-
12:25
-
11:59
-
11:23
-
10:06
-
09:23
-
00:26
-
00:20
- 18 июля 2019
-
23:28
-
22:27
-
21:46
-
20:06
-
19:45
-
18:04
-
17:43
-
16:04
-
15:46
-
14:59