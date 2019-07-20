Секундант получившего отёк мозга Дадашева: не мог убедить его остановить бой

Бадди Макгирт, секундант российского боксёра Максима Дадашева, рассказал о причинах, по которым он принял решение остановить бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса в 11-м раунде.



«Я не мог убедить его остановить бой. Но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Бадди Макгирта FightNews.



По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга. В настоящее время врачи проводят трепанацию.

Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии