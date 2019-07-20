Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр-профессионал Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает Fightnews.

Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция.

Дадашев — призёр чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.

Источник: Fightnews

Заглавное фото: Steve Marcus/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
IBF •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент