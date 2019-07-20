Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксёр-профессионал Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает Fightnews.
Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция.
Дадашев — призёр чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.
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