Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксёр-профессионал Максим Дадашев находится в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает Fightnews.

Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом с подозрением на отек мозга. Ему предстоит операция.

Дадашев — призёр чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.