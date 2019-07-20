Бывший тренер Дадашева: думаю, Максим терпел до последнего
Руслан Дотдаев, бывший тренер российского боксера Максима Дадашева, госпитализированного после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, рассказал о состоянии спортсмена накануне боя.
«Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, он терпел до последнего, боксируя. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте.
Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — приводит слова Дотдаева официальный сайт Пятого канала.
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