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Бывший тренер Дадашева: думаю, Максим терпел до последнего

Бывший тренер Дадашева: думаю, Максим терпел до последнего
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Руслан Дотдаев, бывший тренер российского боксера Максима Дадашева, госпитализированного после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, рассказал о состоянии спортсмена накануне боя.

«Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, он терпел до последнего, боксируя. Это настоящий спортсмен с большой буквы, с огромной любовью к боксу, с самыми положительными амбициями в спорте.

Это человек, преданный боксу, живущий им и действительно маленькую историю совершивший, поехавший в Америку, дошедший до такого уровня совершенно самостоятельно, пройдя все бои без подставных, проходных боев, боксируя всегда с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — приводит слова Дотдаева официальный сайт Пятого канала.

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