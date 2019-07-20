Ломаченко: хорошо помню Кэмпбелла по Олимпийским играм 2012 года

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал новость о подписании контракта на бой с Люком Кэмпбеллом. По словам украинца, он не станет недооценивать соперника. Также Ломаченко подчеркнул, что помнит британца ещё по любительской карьере.

«Это для меня исторический бой, так как я нацелен на объединение всех титулов в лёгком весе. Кэмпбелл — следующий вызов в погоне за этой целью. Он великолепный боец, которого я хорошо помню по Олимпийским играм 2012 года. У него неудобный стиль и я не могу его недооценивать.

Что касается места проведения боя, то драться в Лондоне — особенное событие. Я приезжал сюда в минувшем году и был ошеломлён реакцией людей. Они уважают мой стиль и очень любят бокс. Хочу подарить им классное шоу", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Встреча Люка Кэмпбелла с Василием Ломаченко состоится 31 августа 2019 года в Лондоне. На кону противостояния будут стоять не только титулы украинца, но и вакантный пояс по версии WBC, а также титул по версии The Ring.

Боксёры — Олимпийские чемпионы. Ломаченко брал золото турнира в 2008 и 2012 году, а Кэмпбелл лишь в 2012 году.