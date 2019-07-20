Теофимо Лопес: горд, что провёл 12-раундовый бой

Ранним утром 20 июля мск в Оксон-Хилле завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в лёгком весе между Теофимо Лопесом и Масаоши Накатани. Победителем боя стал Лопес, благодаря чему получил статус официального претендентом на титул по версии IBF. Поединок для Лопеса сложился непросто, и он сумел победить лишь по очкам, впервые в карьере проведя на ринге 12 раундов.
После боя он поделился впечатлениями, отметив, что гордится новым достижением.
«Люди хотели увидеть меня в поздних раундах, я прошёл дистанцию в 12 раундов, и я в неплохих кондициях. Чувствую себя прекрасно. Теперь мы организуем бой с Ричардом Комми. Мне нужно настроиться, я был немного ленивым. Как бы то ни было, горжусь 12 раундами, я всем показал, что мне это по силам. Доказал, что могу держать удар», — приводит слова Лопеса RingTV.
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