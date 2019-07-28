Дэна Уайт рассказал, что экс-чемпион UFC терроризировал его
Глава UFC Дэна Уайт рассказал, что заставило его нарушить данное себе слово и организовать ещё один поединок экс-чемпиону организации Би Джей Пенну.
«Я дал ему ещё один бой, потому что он терроризировал меня неделями, а потом писал сообщения три дня подряд. Теперь у нас с ним есть сделка, неважно, победит он, проиграет или завершит бой вничью, это в любом случае будет его последнее выступление. Между нами всё предельно ясно. Больше не дам ему ни одного боя», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 240.
Би Джей Пенн проведёт следующий поединок в ноябре 2019 года, его соперником станет Ник Ленц. 40-летний Пенн проиграл семь последних поединков. Предыдущая его победа датирована ноябрём 2010 года.
- 28 июля 2019
-
13:28
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
10:25
-
09:30
-
09:15
-
09:07
-
08:34
-
00:20
- 27 июля 2019
-
23:39
-
22:52
-
22:01
-
20:59
-
19:57
-
18:59
-
17:59
-
16:23
-
15:23
-
14:46
-
14:03
-
12:26
-
11:46
-
10:25
-
09:18
-
00:57
- 26 июля 2019
-
23:46
-
22:34
-
21:50
-
20:52
-
19:43
-
18:35
-
17:57
-
16:46
-
15:31
Партнерский контент