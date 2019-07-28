Дэна Уайт рассказал, что экс-чемпион UFC терроризировал его

Глава UFC Дэна Уайт рассказал, что заставило его нарушить данное себе слово и организовать ещё один поединок экс-чемпиону организации Би Джей Пенну.

«Я дал ему ещё один бой, потому что он терроризировал меня неделями, а потом писал сообщения три дня подряд. Теперь у нас с ним есть сделка, неважно, победит он, проиграет или завершит бой вничью, это в любом случае будет его последнее выступление. Между нами всё предельно ясно. Больше не дам ему ни одного боя», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 240.

Би Джей Пенн проведёт следующий поединок в ноябре 2019 года, его соперником станет Ник Ленц. 40-летний Пенн проиграл семь последних поединков. Предыдущая его победа датирована ноябрём 2010 года.