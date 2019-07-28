Штырков с победы дебютировал в промоушене Rizin
В Сайтаме завершился турнир по смешанным единоборствам Rizin 17. В его ходе дебютный поединок в организации провёл россиянин Иван Штырков. Боец полутяжелого веса встретился с представителем Южной Кореи Хун Кимом.
Уже в первом раунде Штырков обозначил своё преимущество. Во второй пятиминутке кореец попал в пах Ивану, в результате встреча была остановлена на несколько секунд. После её возобновления Штырков провёл несколько удачных атак, перевёл поединок в партер и добыл убедительную победу, заставив вмешаться рефери и остановить бой досрочно.
Таким образом, россиянин добыл первую победу в новом промоушене. Контракт с японской организацией был подписан в июле 2019 года, после того как Иван со скандалом покинул UFC.
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