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Штырков с победы дебютировал в промоушене Rizin

Штырков с победы дебютировал в промоушене Rizin
Бокс/ММА / ММА 0

В Сайтаме завершился турнир по смешанным единоборствам Rizin 17. В его ходе дебютный поединок в организации провёл россиянин Иван Штырков. Боец полутяжелого веса встретился с представителем Южной Кореи Хун Кимом.

Уже в первом раунде Штырков обозначил своё преимущество. Во второй пятиминутке кореец попал в пах Ивану, в результате встреча была остановлена на несколько секунд. После её возобновления Штырков провёл несколько удачных атак, перевёл поединок в партер и добыл убедительную победу, заставив вмешаться рефери и остановить бой досрочно.

Таким образом, россиянин добыл первую победу в новом промоушене. Контракт с японской организацией был подписан в июле 2019 года, после того как Иван со скандалом покинул UFC.

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