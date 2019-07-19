А. Емельяненко: Харитонов не будет со мной драться, я вобью его в ринг

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проходили переговоры об организации его поединка с Сергеем Харитоновым, а также о причинах, почему эта встреча всё же не состоится.

«Была встреча с Камилом, где он предложил подраться с Харитоновым. Я не хочу, чтобы Харитонов за бой со мной получил такие большие деньги. Он никогда в жизни столько не зарабатывал. Я готов его побить, но не на ринге. Готов приехать к нему в зал, чтобы он успокоился.



Но тут он опять начал что-то шипеть на просторах Интернета, поэтому Камил и предложил. Я сказал, что готов. Сколько его слушать можно? Сколько процентов даю, что бой состоится? Нисколько. Он не готов и не будет со мной драться, тем более после таких громких заявлений.



Ну я выйду, вобью его в ринг. Кто он будет после своих слов? Я, самый плохой, дебошир и хулиган, не занимающийся спортом, выйду и такого правильного десантника буду вбивать в настил ринга у всех на глазах», — приводит слова Емельяненко Sports.ru.