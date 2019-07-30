Соперником Поветкина может стать Х. Фьюри

Вчера, 29 июля, стало известно, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин проведёт следующий поединок, вероятнее всего, 31 августа в Лондоне. Уже сегодня менеджер боксёра Вадим Корнилов назвал имя потенциального соперника на эту дату.

«Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою 31 августа в Лондоне. Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее», — приводит слова Корнилова Р-Спорт.

Александр Поветкин не появлялся в ринге с сентября минувшего года, когда досрочно проиграл Энтони Джошуа. Что касается Хьюи Фьюри, то экс-претендент на титул по версии WBO в 2019 году провёл уже две встречи. В минувшем бою он досрочно справился с экс-чемпионом мира Сэмюелом Питером.