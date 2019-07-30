Соперником Поветкина может стать Х. Фьюри
Вчера, 29 июля, стало известно, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин проведёт следующий поединок, вероятнее всего, 31 августа в Лондоне. Уже сегодня менеджер боксёра Вадим Корнилов назвал имя потенциального соперника на эту дату.
«Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою 31 августа в Лондоне. Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее», — приводит слова Корнилова Р-Спорт.
Александр Поветкин не появлялся в ринге с сентября минувшего года, когда досрочно проиграл Энтони Джошуа. Что касается Хьюи Фьюри, то экс-претендент на титул по версии WBO в 2019 году провёл уже две встречи. В минувшем бою он досрочно справился с экс-чемпионом мира Сэмюелом Питером.
Поветкин планирует провести следующий бой в андеркарде поединка Ломаченко
- 30 июля 2019
-
23:37
-
22:51
-
21:40
-
20:59
-
19:35
-
18:33
-
17:06
-
16:28
-
15:41
-
14:42
-
14:15
-
13:18
-
12:43
-
12:00
-
11:13
-
10:46
-
10:36
-
09:22
-
00:21
-
00:09
- 29 июля 2019
-
23:36
-
21:27
-
21:01
-
19:56
-
18:29
-
17:37
-
15:56
-
15:20
-
14:08
-
13:12
-
11:20
-
10:21
-
09:41
-
00:22
- 28 июля 2019
-
23:49
Партнерский контент