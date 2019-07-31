Бетербиев: Ковалёв отказался от боя, он проигнорировал моё предложение

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о ситуации в дивизионе, подчеркнув, что он остаётся приверженцем объединительных встреч. В следующем бою россиянин померится силами с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком.
«Я только приветствую шаги по организации объединительных боёв. Фанаты бокса хотят этого, но и боксёры тоже этого хотят. Например, я точно могу сказать, что хотел объединительного поединка. Насчёт этой встречи договаривались мои промоутеры и менеджеры, и в детали я не вдавался. Со стороны Дмитрия Бивола никаких действий не было, а Сергей Ковалёв отказался.
Он не принял предложение. Ну и я его официально вызывал на бой со своей страницы в «Инстаграме», но он проигнорировал это. Если в будущем всё будет хорошо и мы выиграем свои следующие бои, то я буду только рад с ним встретиться.
Что касается Александра Гвоздика, думаю, он стал ещё лучше с того момента, когда мы с ним встречались в любителях. Я буду по максимуму готовиться на поединок с ним. Я уже начал подготовку к этому бою, пусть пока не активную. Трешток в поединке с украинцем? Посмотрим. Тут, как говорится, я поддержу, если что-то начнётся", — приводит слова Бетербиева Р-Спорт.
- 31 июля 2019
-
19:32
-
18:42
-
17:54
-
17:18
-
16:19
-
15:08
-
14:13
-
12:53
-
12:36
-
12:22
-
11:39
-
10:45
-
09:28
-
04:58
-
00:47
- 30 июля 2019
-
23:37
-
22:51
-
21:40
-
20:59
-
19:35
-
18:33
-
17:06
-
16:28
-
15:41
-
14:42
-
14:15
-
13:18
-
12:43
-
12:00
-
11:13
-
10:46
-
10:36
-
09:22
-
00:21
-
00:09