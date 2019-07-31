Бетербиев: Ковалёв отказался от боя, он проигнорировал моё предложение

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о ситуации в дивизионе, подчеркнув, что он остаётся приверженцем объединительных встреч. В следующем бою россиянин померится силами с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком.

«Я только приветствую шаги по организации объединительных боёв. Фанаты бокса хотят этого, но и боксёры тоже этого хотят. Например, я точно могу сказать, что хотел объединительного поединка. Насчёт этой встречи договаривались мои промоутеры и менеджеры, и в детали я не вдавался. Со стороны Дмитрия Бивола никаких действий не было, а Сергей Ковалёв отказался.

Он не принял предложение. Ну и я его официально вызывал на бой со своей страницы в «Инстаграме», но он проигнорировал это. Если в будущем всё будет хорошо и мы выиграем свои следующие бои, то я буду только рад с ним встретиться.

Что касается Александра Гвоздика, думаю, он стал ещё лучше с того момента, когда мы с ним встречались в любителях. Я буду по максимуму готовиться на поединок с ним. Я уже начал подготовку к этому бою, пусть пока не активную. Трешток в поединке с украинцем? Посмотрим. Тут, как говорится, я поддержу, если что-то начнётся", — приводит слова Бетербиева Р-Спорт.