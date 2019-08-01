Компания Top Rank выплатит вдове скончавшегося российского боксёра $ 100 тыс.
Промоутерская компания Top Rank перечислит семье погибшего российского боксёра Максима Дадашева $ 100 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Боба Арума.
«Мы перечислим вдове Дадашева $ 100 тыс. Также наши боксёры будут делать свои пожертвования. Помимо этого боксёры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева», — сказал Арум.
Дадашев скончался 23 июля через несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Россиянин пропустил слишком много ударов, после поединка ему стало плохо. В больнице Дадашеву сделали экстренную операцию, но спасти спортсмена не удалось. У боксёра после травм начался отёк мозга, врачи боролись за его жизнь несколько дней.
Bellator внёс пожертвование в фонд Максима Дадашева
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