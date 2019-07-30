Bellator внёс пожертвование в фонд Максима Дадашева
Спортивное сообщество продолжает принимать активное участие в дальнейшей судьбе семьи покойного российского боксёра Максима Дадашева. После его смерти в компании Top Rank организовали сбор пожертвований для супруги и ребёнка Дадашева.
Вклад внесла и промоутерская компания по смешанным единоборствам Bellator.
«Со смертью Максима Дадашева бойцовская семья потеряла своего члена. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей организации и к президенту лиги Скотту Кокеру, чтобы сделать пожертвование», — говорится в заявлении компании Bellator на её официальной странице в «Твиттере».
На данный момент сумма пожертвований в пользу семьи Дадашева составляет немногим более $ 43 тыс. При этом организаторы намерены собрать $ 0,5 млн пожертвований.
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