Сайборг извинилась перед президентом UFC за обвинения во лжи

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг извинилась перед президентом организации за публикацию видео, на котором он якобы признаётся спортсменке, что не собирается никому говорить правду об истории её несостоявшегося второго боя и Аманды Нуньес.



«Ребята, знаю, что многие видели видеозапись моей ссоры с Дэной Уайтом после турнира UFC 240. Оно было размещено на моём YouTube-канале, в «Твиттере» и «Инстаграме». Хочу, чтобы все знали, что данная запись была отредактирована моей производственной командой, чтобы оно выглядело так, будто Дэна сказал мне, что не собирается говорить правды. Дэна не говорил мне этого, субтитры на видео были неверны. Из неотредактированного варианта видео вы можете видеть, как Дэна на самом деле сказал мне, что он не собирается говорить обо мне в негативном ключе.



У нас было много разногласий за время моей карьеры в UFC. Я несу полную ответственность за то, что данная видеозапись появилась в моих социальных сетях. Мы ошиблись. Хочу извиниться перед Дэной Уайтом за публикацию. Даже если мы будем несогласны по многим вопросам, я продолжу выступать за то, что считаю правильным», — написала Сайборг в своём «инстаграме».

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