Вдова Дадашева: есть вопросы к обследованию перед последним боем Максима

Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева поделилась мыслями о последнем поединке мужа и опровергла информацию о том, что у Максима были проблемы со здоровьем, о которых он умалчивал.



«Все с самого начала было как-то не так. Макс боксировал не в своей манере. Это отметила не только я, но и хорошо знающий его бывший тренер и все, кто следил за боями Максима продолжительное время. Он вел бой абсолютно не в том ключе, который обсуждал накануне. А где-то в четвертом раунде стало понятно, что с ним что-то происходит – он как будто ловил баланс, не мог правильно поставить ногу, как будто нарушилась координация.



Проблемы со здоровьем в последние годы? Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, стал неоднократным призером чемпионатов России, выступал на международных играх. Неужели вы считаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями, не выявили бы серьезное заболевание, и его допустили бы к боям? Хотя по поводу обследования перед последним боем вопросы действительно есть», — приводит слова Елизаветы Дадашевой «Спорт-Экспресс».

Закарян: у Дадашева давно были проблемы с головой, ему нельзя было боксировать