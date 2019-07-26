Менеджер Дадашева: Макс не подделывал никаких справок, делал МРТ и МРА

Эгис Климас, менеджер российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося от травм после очередного боя, заявил, что у его клиента не было проблем со здоровьем. Ранее появились слухи, что спортсмен мог умалчивать информацию о проблемах со здоровьем.
«Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали всё по каждому штату. Макс полностью проходил всё медицинское обслуживание по требованиям каждого штата», — цитирует Климаса ТАСС.
Дадашев скончался 23 июля. 20 июля он провёл бой с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико, поединок был остановлен в 11-м раунде по решению команды россиянина. После боя Дадашеву стало плохо, его доставили в больницу, где диагностировали отёк мозга. Через несколько дней спортсмен скончался.
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