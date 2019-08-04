Кормье: то, что делает Ковингтон, просто безумие

3 августа в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на арене «Прудэншл Центр» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера. Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал победу Ковингтона в этом поединке.



«Можно любить и ненавидеть Колби Ковингтона, но он является самой настоящей проблемой для соперников. 500 ударов и 20 попыток тейкдауна за пять раундов — это просто безумие», — приводит слова Даниэля Кормье MMAJunkie.



Бой продолжался все пять раундов и завершился победой Ковингтона единогласным решением судей.