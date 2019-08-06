Руис и Джошуа могут провести бой в Саудовской Аравии

Бой-реванш чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руиса и бывшего чемпиона Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии, сообщает World Boxing News.
По данным издания, Саудовская Аравия проявляет заинтересованность в организации боя. Местные шейхи готовы предложить привлекательные финансовые условия обоим боксёрам.
По всей видимости, вариант с нейтральной ареной устроит обоих соперников. Ранее представители Джошуа говорили, что Энтони не будет драться в США, а Руис не хотел лететь на поединок в Великобританию.
В то же время Эдди Хирн, промоутер Джошуа, утверждал, что фаворитом в борьбе за место проведения боя является Кардифф (Уэльс).
Первый поединок соперников прошёл 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу и лишил Джошуа чемпионских титулов.
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