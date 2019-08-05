Промоутер сообщил, что бой Джошуа и Руиса точно не состоится в США

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, рассказал, где может состояться бой-реванш с американцем Энди Руисом. Первая встреча боксёров, проходившая 1 июня, завершилась сенсационной победой Руиса. Теперь до конца 2019 года соперники планируют провести реванш.

«Я думаю, что знаю, где пройдёт этот бой. Но нужно подождать, пока мы не закончим работу с бумагами. Тогда сделаем объявление.

Кардифф по-прежнему остаётся возможным вариантом. Но у нас есть ещё два-три варианта в качестве нейтральных арен. Они доставят меньше головной боли в плане переговоров с Энди Руисом. Но если речь идёт о Уэльсе, то бой будет в Кардиффе.

Руис не хочет приезжать в Великобританию. С точки зрения контракта мы знаем, в какой находимся позиции. Но хотелось бы, чтобы к бою не было вопросов. Мы уважаем Руиса, но решим, где будет проходить бой.

Думаю, что уже сейчас можно исключить вариант с США. Кардифф остаётся фаворитом», — цитирует Хирна BoxingScene.