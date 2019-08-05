Промоутер сообщил, что бой Джошуа и Руиса точно не состоится в США

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, рассказал, где может состояться бой-реванш с американцем Энди Руисом. Первая встреча боксёров, проходившая 1 июня, завершилась сенсационной победой Руиса. Теперь до конца 2019 года соперники планируют провести реванш.
«Я думаю, что знаю, где пройдёт этот бой. Но нужно подождать, пока мы не закончим работу с бумагами. Тогда сделаем объявление.
Кардифф по-прежнему остаётся возможным вариантом. Но у нас есть ещё два-три варианта в качестве нейтральных арен. Они доставят меньше головной боли в плане переговоров с Энди Руисом. Но если речь идёт о Уэльсе, то бой будет в Кардиффе.
Руис не хочет приезжать в Великобританию. С точки зрения контракта мы знаем, в какой находимся позиции. Но хотелось бы, чтобы к бою не было вопросов. Мы уважаем Руиса, но решим, где будет проходить бой.
Думаю, что уже сейчас можно исключить вариант с США. Кардифф остаётся фаворитом», — цитирует Хирна BoxingScene.
- 5 августа 2019
-
14:48
-
13:26
-
12:31
-
12:01
-
11:00
-
09:59
-
01:03
- 4 августа 2019
-
23:04
-
21:19
-
19:44
-
17:22
-
16:58
-
15:53
-
14:48
-
13:50
-
12:17
-
11:32
-
11:21
-
10:48
-
09:20
-
08:48
-
07:43
-
05:24
-
01:07
- 3 августа 2019
-
23:59
-
22:44
-
21:21
-
20:59
-
19:52
-
18:18
-
16:09
-
15:37
-
14:18
-
13:37
-
12:49