В Санкт-Петербурге умер тренер Валуева

В Петербурге на 64-м году жизни умер заслуженный тренер России, тренер Николая Валуева Валерий Дербин. У него остановилось сердце, когда он ехал на своём автомобиле. Спасти его не удалось.



«Я его очень давно знаю. Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин. Весь город его знает. Его выпускная работа из института была признана лучшей в СССР.



Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали. К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Я его сам об этом попросил. Но в первую очередь он мне друг. Основная тренерская нагрузка лежала на других. Валерий Александрович тренировал моего старшего сына.



Он десантник. 2 августа в День ВДВ мы с ним созванивались. Я его поздравлял. «Никогда не унывать, не гнуться под обстоятельства» — это Валерий Александрович. Жёсткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог. Очень много ребят благодарны ему за то, что он подготовил их. Кому-то помог избавиться от вредных привычек. В последнее время он преподавал борьбу в «Школе Алексеева». Занимался с детьми и взрослыми», — приводит слова Николая Валуева «Комсомольская правда».