Уайт: Масвидаль не может поставить мне ультиматум о бое с Макгрегором

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что самого быстрого нокаута в истории промоушена Хорхе Масвидаль точно не будет драться с Конором Макгрегором. По словам Уайта, Масвидаль не может просто так ставить ультиматумы организации относительно следующего боя.



«Нельзя просто так ставить ультиматумы. Мы собираемся предложить ему поединок, а дальше уже его дело — принимать этот бой или нет. Бой Масвидаля против Леона Эдвардса? Это определённо хороший вариант. Но у них довольно жаркое противостояние, так что возникает вопрос, где именно проводить этот бой и как обеспечить безопасность», — приводит слова Дэны Уайта MMAJUnkie.



Ранее Масвидаль на пятой секунде отправил в нокаут Бена Аскрена. В начале поединка Масвидаль в полёте коленом ударил Аскрена в голову. Для Бена это поражение стало первым в карьере.

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