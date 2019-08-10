Руис может отказаться от встречи с Джошуа в Саудовской Аравии

Вчера, 9 августа, стало известно, что повторный поединок чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руиса с Энтони Джошуа подтверждён официально. Так было объявлено, встреча состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Однако уже сегодня, 10 августа, этот бой оказался под угрозой срыва. Руис отказывается ставить подпись под контрактом, пока ему не повысят гарантированный гонорар, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

По сведениям источников, гарантированный призовой фонд поединка составляет $ 40 млн. Из них Руису полагается менее 25% — $ 9 млн.

Напомним, в первом поединке Руиса с Джошуа Энди нанёс британцу первое в карьере поражение и отобрал звание чемпиона мира.

В случае отказа от боя с Джошуа в декабре Руис может лишиться титула по версии IBF. Руководители этой организации настаивают на скорейшем решении вопроса, так как официальный претендент на пояс IBF — Кубрат Пулев — уже давно ждёт шанса.