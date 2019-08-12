Чемпион UFC Сехудо бросил вызов Валентине Шевченко
Боец ММА, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
«У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире!
Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!» — сказал Сехудо в ролике, который он опубликовал в своём «твиттере».
Сехудо и раньше вызывал девушек на бой. Например, он предлагал сразиться Аманде Нуньес.
Шевченко ранее успешно защитила титул, победив единогласным решением судей Лиз Кармуш в турнире в Уругвае.
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