Тим Цзю одержал 14-ю победу в карьере
Сын Константина Цзю, чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, одержал победу над австралийским боксёром Дуайтом Ричи. Бой прошёл в Сиднее. Для определения победителей судьям потребовались все 10 раундов, по итогам которых они отдали победу российско-австралийскому боксёру: 98-93, 98-92, 97-93. Цзю доминировал над соперником на протяжении всего поединка.
Для сына Константина Цзю эта победа стала 14-й в профессиональной карьере в 14 поединках. Для Дуайта Ричи это поражение стало вторым в карьере в 21 поединке.
Тим Цзю провёл предыдущий бой в мае 2019 года, когда победил Джои Камильери, именно тогда он и завоевал региональный титул. Бой с Ричи стал для Тима уже третьим в 2019 году.
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