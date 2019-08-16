Дюрдь: на протяжении всего ЧМ мы были одной командой

Начальник сборной команды России по тайскому боксу Юрий Дюрдь рассказал о восстановлении спортсменов во время проведения чемпионата мира, который прошёл в Бангкоке. По его словам сплочённость и слаженность действий помогло добиться столь высокого результата.
«Мы одна сплочённая команда, которая, несмотря на неудачи и несогласия с решениями судейского корпуса, остаётся единой. У нас были непростые моменты, когда тренерский штаб был недоволен судейским решением в финальном поединке с участием капитана нашей мужской сборной Александра Абрамова. Судьи немножко ошиблись, оценив поединок в пользу казахстанского спортсмена, но в целом все ребята поддерживали друг друга по мере возможностей.
Кто-то помогал размяться, кто-то растирал, а кто-то по мере возможностей был у ринга и кричал и поддерживал, как это и должно быть в одной дружной команде. У нас многие ребята находятся в сборной не первый год, поэтому основной костяк знаком друг с другом. Те, кто выбывал, сразу становились в ряды болельщиков и помогали своим настроем и энтузиазмом своей команде», — сказал Дюрдь.
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