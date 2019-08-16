Антониу «Бигфут» Силва подписал контракт с Bare Knuckle FC

Экс-претендент на титул чемпиона UFC, бывший боец Strikeforce и ряда других организаций Антониу «Бигфут» Силва подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает MMA Fighting.

«Мы рады объявить о подписании контрактов с Антониу Силвой. Он бился с топ-бойцами и побеждал некоторых из них. Мы обсуждаем с ним интригующие поединки. Ожидаю от него классных боёв», — сказал президент организации Дэвид Фельдман.

В статусе бойца UFC Антониу Силва бился с Алистаром Оверимом, Фрэнком Миром, Кейном Веласкесом, Марком Хантом и другими. Выступая в Strikeforce, он побеждал Фёдора Емельяненко и Андрея Орловского, а также бился с Даниэлем Кормье и Фабрисио Вердумом.

Последний раз он появлялся в клетке в июне 2017 года на турнире Fight Nights Global в Санкт-Петербурге. Тогда он нокаутом проиграл Виталию Минакову.