Антониу «Бигфут» Силва подписал контракт с Bare Knuckle FC

Экс-претендент на титул чемпиона UFC, бывший боец Strikeforce и ряда других организаций Антониу «Бигфут» Силва подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает MMA Fighting.
«Мы рады объявить о подписании контрактов с Антониу Силвой. Он бился с топ-бойцами и побеждал некоторых из них. Мы обсуждаем с ним интригующие поединки. Ожидаю от него классных боёв», — сказал президент организации Дэвид Фельдман.
В статусе бойца UFC Антониу Силва бился с Алистаром Оверимом, Фрэнком Миром, Кейном Веласкесом, Марком Хантом и другими. Выступая в Strikeforce, он побеждал Фёдора Емельяненко и Андрея Орловского, а также бился с Даниэлем Кормье и Фабрисио Вердумом.
Последний раз он появлялся в клетке в июне 2017 года на турнире Fight Nights Global в Санкт-Петербурге. Тогда он нокаутом проиграл Виталию Минакову.
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