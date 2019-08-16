Сехудо выложил фото в футболке «межгендерный чемпион» и обратился к Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо продолжает развивать тему с вызовом на бой чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко. На этот раз боец сфотографировался в футболке с надписью «межгендерный чемпион» и чемпионскими поясами в руках.

«Валентина Шевченко, выходи, выходи где бы ты ни была», — написал Сехудо в комментарии к фото.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Твиттер».

Сехудо впервые вызвал на бой Валентину Шевченко, после того как она в очередной раз успешно защитила титул. В минувшие выходные она победила Лиз Кармуш. Спортсменка спокойно отреагировала на идею Сехудо и пригрозила нанести ему поражение. В свою очередь президент UFC Дэна Уайт также прокомментировал ситуацию, раскритиковав идею Сехудо.