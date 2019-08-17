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Миочич: мужик принял удар Макгрегора как настоящий чемпион

Миочич: мужик принял удар Макгрегора как настоящий чемпион
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич с юмором прокомментировал ситуацию вокруг скандала с Конором Макгрегора. Напомним, последний ввзяался в конфликт в одном из пабов Ирландии и в итоге ударил по лицу пожилого мужчину. Инцидент произошёл ещё в апреле 2019 года, но известно о нём стало лишь сейчас.

«Мужик молодец, он держит удар. Он принял удар как настоящий чемпион. Что касается самой ситуации, то мы не знаем всей истории. Быть может там было сказано что-то совсем неприемлемое. Я не хочу кого-либо оправдывать, но мы не знаем всего. В конфликте всегда участвуют две стороны», — рассказал Миочич в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.

Напомним, что ранним утром 18 августа мск Стипе Миочич попробует вернуть титул чемпиона. Противостоять ему будет Даниэль Кормье.

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