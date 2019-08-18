Гвоздик: объединение титулов начну с боя с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым. Украинец выразил уверенность, что ему удастся нанести Бетербиеву первое поражение в профессиональной карьере.

«Первой целью в профессионалах было завоевание титула. Теперь хочу объединить пояса. Эту миссию начну с боя с Артуром Бетербиевым. Это будет великолепный поединок. Фанаты получат удовольствие. Болельщики требовали такой встречи, и мы её организовали. Знаю, что смогу объединить титулы.

У меня лучший тренер — Тедди Атлас. Это будет мой третий поединок под его руководством, и я продолжаю прогрессировать", — приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Бой Александра Гвоздика и Артура Бетербиева пройдёт 18 октября в Филадельфии.