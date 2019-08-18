Фьюри предлагал бой нескольким боксёрам, включая Поветкина

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что Отто Уаллин был не первым кандидатом на следующий поединок. По словам Фьюри, они предлагали бой нескольким боксёрам, включая Александра Поветкина.



«Мы предложили бой Кубрату Пулеву, Александру Поветкину, Чарльзу Мартину, Тревору Брайану, Джарреллу Миллеру. Список можно продолжать и продолжать. Все эти парни либо не могли драться, либо не хотели. В итоге мы добрались до Отто Уаллина. Я принял бой.



Знание о том, что меня ждёт бой держит меня в тонусе. Одна вещь, которую я точно знаю, это то, что процесс подготовки помогает мне сосредоточиться на главном. Я сказал Бобу Аруму, чтобы он нашёл мне бой и он фантастически справился со своей работой. Я не удивлён, что никто не принял бой, потому что я надеру их задницы. И Пулеву, и Поветкину, каждый день недели, и дважды в воскресенье», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.