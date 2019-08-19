Обнародован полный кард турнира ACA 97

31 августа в Краснодаре на арене Баскет Холл пройдёт турнир АСА 97. В главном бою турнира россиянин ACA Евгений Гончаров и американец Тони Джонсон по прозвищу «Халк» проведут реванш за титул чемпиона организации в супертяжёлом весе.



Полный кард ACA 97:



Свыше 93 кг: Тони Джонсон (США) – Евгений Гончаров (Россия)

до 77 кг: Мухамед Берхамов (Россия) – Сиро Родригес (Бразилия)

до 57 кг: Азамат Керефов – Гога Шаматава (Россия)

до 70 кг: Юсуф Раисов (Россия) – Жоао Луис Ногеира (Бразилия)

до 84 кг: Алексей Ефремов (Россия) – Никола Дипчиков (Украина)

до 66 кг: Адлан Батаев (Россия) — Мухамед Коков (Россия)

до 93 кг: Алексей Буторин (Россия)– Евгений Егембердиев (Казахстан)

до 84 кг: Арби Агуев (Россия) – Бруно Сантос (Бразилия)

до 93 кг: Муслим Магомедов (Россия) – Илья Щеглов (Россия)

до 66 кг: Рамазан Кишев (Россия) – Апти Бимарзаев (Беларусь)

до 93 кг: Насрудин Насрудинов (Россия) – Хорхе Гонзалез (Мексика)

до 61 кг: Мурад Каламов (Россия)– Ислам Мешев (Россия).

