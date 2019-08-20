Кормье: это было удивительное путешествие

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье поделился эмоциями после поражения от Стипе Миочича в титульном поединке.
«Прошло пару дней и я не могу быть не разочарован итогами поединка. Я хочу извиниться перед всеми, кого я подвёл. Перед женой и детьми, мне жаль, что вы испытали это. Я не хотел, чтобы вы это видели. Хочу извиниться перед тренерами, я ценю работу и время, что вы провели со мной. Спасибо фанатам за поддержку, которую вы мне оказали, вы причастны к моим достижениям.
Поздравляю Стипе Миочича и команду с победой, он показал, насколько у него большое сердце. Спасибо Дэне Уайту и всем в UFC за всё, что вы сделали для меня. Это было удивительное путешествие. Я решу, что делать дальше, и, как только я приму решение, вы узнаете об этом. Я ас всех люблю», — написал в своём «инстаграме» Даниэль Кормье.
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