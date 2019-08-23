Харитонов — о бое с Митрионом: честно скажу, будет непросто

Российский боец Сергей Харитонов накануне поединка с Мэттом Митрионом на Bellator 225 поделился своими ожиданиями о реванше.

«Поправил здоровье и лучше подготовился. На самом деле, лечился я достаточно долго, около трёх месяцев. Были определенные проблемы.

Но теперь всё нормально, готов к поединку. Забудем про неудачи. Это новый бой, новая история. Так что, только вперёд!

Митрион очень непредсказуемый боец. Я честно скажу, будет непросто, но мы готовы. Ну и конечно же, мой козырь в этом поединке – борьба.

Мы спортсмен делаем всё, чтобы в следующем поединке драться за пояс. И я очень хочу драться за чемпионский пояс», – приводит слова Харитонова MMAJunkie.

Первый поединок между бойцами был признан несостоявшимся. Второй бой пройдет 24 августа.