Харитонов — о бое с Митрионом: честно скажу, будет непросто
Российский боец Сергей Харитонов накануне поединка с Мэттом Митрионом на Bellator 225 поделился своими ожиданиями о реванше.
«Поправил здоровье и лучше подготовился. На самом деле, лечился я достаточно долго, около трёх месяцев. Были определенные проблемы.
Но теперь всё нормально, готов к поединку. Забудем про неудачи. Это новый бой, новая история. Так что, только вперёд!
Митрион очень непредсказуемый боец. Я честно скажу, будет непросто, но мы готовы. Ну и конечно же, мой козырь в этом поединке – борьба.
Мы спортсмен делаем всё, чтобы в следующем поединке драться за пояс. И я очень хочу драться за чемпионский пояс», – приводит слова Харитонова MMAJunkie.
Первый поединок между бойцами был признан несостоявшимся. Второй бой пройдет 24 августа.
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