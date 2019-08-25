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Валуев – Ковалёву: удар по печени тем, кто в тебе разуверился

Валуев – Ковалёву: удар по печени тем, кто в тебе разуверился
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился впечатлениями от победы россиянина Сергея Ковалёва над британцем Энтони Ярдом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

«Браво, Сергей! Твой джеб, терпение и желание победить сделали своё дело. Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с ещё большим рвением. И всё это хорошо! Нет, просто замечательно!» — написал Валуев в своём «инстагарме».

Напомним, Ковалёв нокаутировал Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом.

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