Уайт: после боя с де Рандами Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе

Президент UFC Дэна Уайт уверен, что чемпионка организации в двух весовых категориях Аманда Нуньес после боя с Жермен де Рандами проведёт защиту титула в полулёгкой весовой категории.



«После боя с де Рандами Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе, в этом нет никаких сомнений. Это её план, и я уверен, что она от него не отступит. После её побед над Крис Сайборг и многими другими топовыми бойцами она вряд ли кого-то боится, чтобы не возвращаться в полулёгкий вес. Она сейчас ни о ком не беспокоится», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.



Напомним, поединок Аманды Нуньес и Жермен де Рандами пройдёт 14 декабря 2019 года.