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Малиньяджи: Альварес и Ковалёв? Лучше я просто помолчу

Малиньяджи: Альварес и Ковалёв? Лучше я просто помолчу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американский боксёр Поли Малиньяджи скептически отозвался о шансах мексиканского боксёра Сауля Альвареса в потенциальном поединке с россиянином Сергеем Ковалёвым. По мнению Малиньяджи, будет сказываться разница в габаритах.

«Что можно сказать? Если я буду говорить, все разозлятся. Но ещё два года назад Канело дрался в первом среднем весе. А теперь он хочет драться в полутяжёлом весе с парнем, который довольно сильно бьёт. И что я тут могу сказать? Я даже не хочу говорить о таких боях. Лучше я просто помолчу», — цитирует Малиньяджи BoxingNews24.

Предполагается, что Ковалёв и Альварес проведут бой в ноябре. Представители боксёров неоднократно говорили о желании провести поединок.

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