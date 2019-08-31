Джефф Хорн сенсационно проиграл Майклу Зерафе

На арене Bendigo Stadium в Австралии завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между 31-летним экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном (19-2-1, КО) и 27-летним Майклом Зерафой (27-3, 16 КО). На кону в бою, проходившем в категории среднего веса, было звание чемпиона Океании по версии WBA.



Уже во втором раунде Хорн, считавшийся безоговорочным фаворитом, оказался в нокдауне. В третьем раунде Хорн удалось потрясти своего соперника, но после удара головами получил сильное рассечение у левого глаза. Постепенно Зерафа забрал инициативу, постоянно прессингуя оппонента и завершив в бой в девятом раунде: Хорн оказался в нокдауне, после чего судья принял решение об остановке боя.



Напомним, в активе Хорна есть скандальная победа над легендарным Мэнни Пакьяо.