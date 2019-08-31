Джефф Хорн сенсационно проиграл Майклу Зерафе

На арене Bendigo Stadium в Австралии завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между 31-летним экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном (19-2-1, КО) и 27-летним Майклом Зерафой (27-3, 16 КО). На кону в бою, проходившем в категории среднего веса, было звание чемпиона Океании по версии WBA.
Уже во втором раунде Хорн, считавшийся безоговорочным фаворитом, оказался в нокдауне. В третьем раунде Хорн удалось потрясти своего соперника, но после удара головами получил сильное рассечение у левого глаза. Постепенно Зерафа забрал инициативу, постоянно прессингуя оппонента и завершив в бой в девятом раунде: Хорн оказался в нокдауне, после чего судья принял решение об остановке боя.
Напомним, в активе Хорна есть скандальная победа над легендарным Мэнни Пакьяо.
- 31 августа 2019
-
21:14
-
20:35
-
19:22
-
18:11
-
17:03
-
16:17
-
14:32
-
13:00
-
11:50
-
10:54
-
09:37
-
08:24
-
00:38
- 30 августа 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:36
-
20:52
-
19:27
-
19:23
-
18:13
-
17:19
-
15:50
-
14:25
-
12:39
-
10:25
-
10:19
-
00:33
- 29 августа 2019
-
23:58
-
22:49
-
21:23
-
20:58
-
19:53
-
18:02
-
16:59
-
16:12