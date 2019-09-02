Ковалёв: перепугался, что тренер снимет меня с боя с Ярдом. Это добавило мне сил

Российский боксёр Сергей Ковалёв признался, что предупреждение тренера Бадди Макгирта после восьмого раунда поединка с Энтони Ярдом о том, что он может остановить бой, добавило ему сил для продолжения поединка.
«Я тебя снимаю с боя». Тот момент, после которого у меня от страха, что Бадди снимает меня с боя, появились силы для продолжения боя. Как мне кажется, это под действием адреналина, потому что я оx, как перепугался, что Бадди снимет меня с боя», — написал в своём «инстаграме» Сергей Ковалёв.
Напомним, ранее Макгирт рассказал, что мог остановить бой с Энтони Ярдом после восьмого раунда, в котором россиянин пропустил слишком много ударов. Ковалёв нокаутировал Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, а один из его боёв завершился ничейным исходом.
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