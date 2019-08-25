Тренер Ковалёва был готов остановить бой с Ярдом после восьмого раунда

Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, признался, что мог остановить бой с Энтони Ярдом после восьмого раунда, в котором россиянин пропустил слишком много ударов.



«Сергей выступил хорошо против молодого и голодного соперника. Да, Сергей совершил несколько ошибок. Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалёву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующем раунде. Но Сергей взял всё под свой контроль и довёл бой до победы», — приводит слова Макгирта «Р-Спорт».



Напомним, Ковалёв нокаутировал Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, а один из его боёв завершился ничейным исходом.