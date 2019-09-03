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Бой Усик — Спонг подтверждён официально

Бой Усик — Спонг подтверждён официально
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила информацию, что следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика станет Тайрон Спонг. Соответствующая новость размещена на странице Matchroom Boxing в «Инстаграме».

Встреча пройдёт 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Напомним, это будет дебютный бой украинца в супертяжёлом весе. Ожидалось, что первый бой в хэвивейте он проведёт в мае 2019 года, но тогда бою с Карлосом Такамом помешала травма.

Предыдущий раз Александр выходил в ринг в ноябре минувшего года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. Что касается Спонга, то голландец последний бой провёл в минувшие выходные, 31 августа. Тогда он нокаутировал Джейсона Минду. Всего в послужном списке Спонга 14 боёв, во всех из них он победил.

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