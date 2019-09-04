Промоутер Поветкина раскрыл сумму гонорара Александра за бой с Хьюи Фьюри

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, какую сумму заработал российский боксёр Александр Поветкин за бой с британцем Хьюи Фьюри,



«У него гонорар за бой составил $300 тыс. Эта цифра ниже среднего для него. Просто это был восстановительный бой, поэтому гонорар не такой большой. Мы планируем, что за следующий бой он заработает существенно больше.



Постараемся, чтобы следующий бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, то рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о бое с Тайсоном Фьюри. Эти переговоры уже идут, но результатов пока нет. Это не мгновенный процесс. Сам Тайсон хочет этого боя», — приводит слова Рябинского РБК.