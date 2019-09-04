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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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22:30 Мск
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Нурмагомедов поставил Сен-Пьеру условия для возможного поединка

Нурмагомедов поставил Сен-Пьеру условия для возможного поединка
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о возможном поединке с бывшим чемпионом организации Жоржем Сен-Пьером.

«Я никогда не говорил об этом с UFC. И они никогда меня не спрашивали. Но я думаю, это был бы отличный бой. Он один из величайших бойцов. Но я не знаю. Он закончил карьеру. Если он захочет вернуться и подраться со мной, он должен будет спуститься в легкий дивизион. Я не хочу драться с ним в полусреднем дивизионе. Я хочу, чтобы он спустился в 70 кг. Если нет, то я продолжу двигаться и встречусь с другими соперниками», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Sport24.

Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в АБу-Даби, соперником Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

Смотри бой Хабиба и Порье в компании профессионалов. 7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh в Москве начнется трансляция главного боя года. У микрофона Роман Мазуров. Среди гостей Сергей Харитонов, прославленные чемпионы и рекордсмены. Бронь столов по телефону +7 (495) 624-93-77, подробности по ссылке.

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