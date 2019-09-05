Туменов: Нурмагомедова модно назвать главным спортсменом России

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем титула временного чемпиона Дастином Порье. Встреча пройдёт 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

По словам Туменова, россиянин является очень неудобным соперником для Порье. Также Туменов признался, что считает Нурмагомедова главным спортсменом России.

«Хабиб неудобен для Порье стилистически. Думаю, Хабиб победит, но Порье очень непростой соперник, намного выносливее, чем Конор Макгрегор. Я видел, как он тренировался, Порье очень дисциплинирован, профессионален. Надо быть сконцентрированным. Но и Хабиб является для него неудобным соперником.



На данный момент можно назвать Хабиба главным спортсменом России. Буду смотреть бой и болеть за него», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.