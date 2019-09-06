Валуев: Нурмагомедов победит Порье, ему не привыкать побеждать
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев дал короткий прогноз на поединок чемпиона UFC в лёгком весе с обладателем титула временного чемпиона Дастином Порье. Этот бой пройдёт завтра, 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.
«Хабиб победит, ему не привыкать побеждать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, для Нурмагомедова этот бой станет первым после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и второй защитой титула. Что касается американца, то он впервые выйдет в октагон в статусе временного чемпиона организации. Этот титул он завоевал в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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