Нурмагомедов: мне нравятся деньги, но они опасны, когда проникают в голову

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему нравятся деньги, вместе с тем, он подчеркнул, что они могут быть и опасны.

«Деньги? Мне нравятся деньги. А кто скажет, что ему не нравятся? Но деньги для меня не всё. Иногда они опасны. Особенно, когда проникают в твою голову. Но если у тебя есть деньги, ты можешь помочь многим людям. Но если ты постоянно думаешь только о деньгах — это плохо», — приводит слова россиянина Sport24.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов во второй раз проведёт защиту титула чемпиона в лёгком весе. На турнире UFC 242 в Абу-Даби ему будет противостоять обладатель титула временного чемпиона организации Дастин Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.