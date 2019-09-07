Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль проведут поединок на турнире UFC 244

Глава UFC Дэна Уайт анонсировал ещё один топ-поединок осени. 2 ноября в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 244. Его главным событием станет встреча в полусреднем весе между Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом. Промо-ролик к этому бою размещён на официальной странице Дэны Уайта в «Инстаграме».

Напомним, Нэйт Диас возобновил карьеру в UFC после трёхлетнего простоя лишь в минувшем месяце. На турнире в Анахайме он победил Энтони Петтиса. Что касается Масвидаля, то он в предыдущем бою установил рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена всего за пять секунд. До того он одержал яркую победу над Дарреном Тиллом.

Ожидается, что на этом же турнире состоится бой Келвина Гастелума и всё того же Даррена Тилла, который дебютирует в среднем весе.